Индекс МосБиржи завершал предыдущую неделю объемной волной распродаж. После обновления годового максимума и приближения к 3200 п. котировки резко пошли вниз. Итоговое снижение в пятницу составило 1,8%. Каких-то новостных причин для падения не было. Вероятно, сказался фактор пятницы вкупе с критической перегретостью. Ранее по индексу наблюдались сильнейшая с 2006 г. перекупленность по техническим индикаторам. В такой ситуации откат мог начаться и без какого-то драйвера. Падение проходило широким фронтом. В результате в пятницу все акции из состава индекса завершали сессию в минусе. Так как новых фундаментальных причин для падения рынка не появлялось, а откат был исключительно техническим, то начавшееся движение вниз может оказаться кратковременным при сохранении спокойного внешнего фона.

Объемы торгов в пятницу были максимальными с февраля 2022 г. Оборот более 1 млрд руб. показали 54 акции. Всего по бумагам индекса МосБиржи наторговали на 175 млрд руб., что, например, почти в 3 выше среднего значения июля. Столь значительная торговая активность обусловлена высокой вовлеченностью частных инвесторов, которые решили массово фиксировать прибыль в пятницу по мере начала выраженного снижения.

Курс USD/RUB завершал прошлую неделю около максимумов с весны 2022 г. Доллар остановился в районе 96, евро — выше 105, юань — выше 13,3. Подъем нефтяных цен снова был проигнорирован. Следующим психологическим препятствием для курса доллара может выступить круглая отметка в 100 руб. Возможно, снижение объема спроса на валюту произойдет уже до достижения этого уровня.

На американском рынке акций постепенно развивается волна снижения. В пятницу индекс S&P 500 потерял еще 0,5%, чему способствовало падение технологического сектора.

Тем временем сезон корпоративных отчетов подходит к концу. Отчиталось уже около 85% компаний. Из них выше прогнозов по чистой прибыли рассказало 79% эмитентов и 69% — по выручке.