МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 8 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль) 4,2% 3%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июнь) -4% -4,1%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июнь) -1,1% 0,3%
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (июнь) 1,7 трлн йен 2,24 трлн йен
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь) 1,862 трлн йен 1,395 трлн йен
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль) 0 -1
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (июль) -12,4% -9,8%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (июль) -6,8% -5,6%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (июль) 70,62 млрд юаней 67,8 млрд юаней
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,3% 0,3%
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 6,2% 6,2%
15:30 USD США — Объем экспорта 247,1 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 316,1 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июнь) -69 млрд долл -65 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июнь) -3,44 млрд канад. долл -3,1 млрд канад. долл
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 3-летних казначейских нот 4,534%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -15,4 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    