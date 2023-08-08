МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,2% 0%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 0% -0,5%
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль) -5,4% -4%
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 2,6%  
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) 10,5% 2,3%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -17,049 млн барр -4,635 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,259 млн барр -1,783 млн барр
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 3,857%  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 3,3% 4,3% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,4% 0,7% (прогноз)
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 7 месяцев 2023    
  RUB Polymetal International plc — производственные результаты за 2кв/1П2023 и телеконференция менеджмента    