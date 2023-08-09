МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник приостановил снижение. В моменте индекс Мосбиржи падал и приближался к 3000 пунктам, однако затем на фоне возобновившегося ослабления рубля акции снова начали расти. В результате к концу дня прирост составил 0,6%. В это же время долларовый РТС оставался под давлением из-за повторного подъема курса USD/RUB выше 97 рублей.

Первые 17 мест по итоговому приросту во вторник заняли акции сектора электроэнергетики. Они прибавили от 16% до 40%. Если в понедельник на 40 компаний сектора пришлось 2,7 миллиарда рублей, или 2,3% от всех оборотов индекса широкого рынка, то вчера мания по энергетикам, видимо, охватила еще больше инвесторов. На наиболее выросшие бумаги сектора приходится уже 6,4 миллиарда рублей, или 5,8% от объема торгов. В секторе энергетики третьего эшелона с начала года надулся полноценный пузырь.

На фоне слабости рубля продолжается поступательное снижение стоимости облигаций. Индекс ОФЗ (RGBI) во вторник продолжил опускаться вниз. Непрерывное падение идет уже 9 сессий подряд. Общий нисходящий тренд — с конца мая. Падение ОФЗ происходит в основном в середине кривой доходности, то есть на отрезке до 7-8 лет. Более длинные выпуски устойчивее, что формально является положительным сигналом относительно долгосрочных ожиданий рынка по динамике развития экономики и ее успешной перестройки.

Американский рынок акций не сумел продолжить отскок во вторник. Индекс S&P 500 упал на 0,4%. Лучше рынка выглядели только сектора энергетики и здравоохранения. Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $79,34 за баррель до $82,62, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации ведомства (EIA). Оценка стоимости Brent на 2024 год также выросла с $83,51 до $86,48. В Китае индекс потребительских цен в июле снизился на 0,3% в годовом выражении. Это первое снижение с 2021 года.