2023-08-09T09:03:00+03:00
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2023-08-09T09:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230809/841348446.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 августа
Мнения аналитиков
Новости
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Ожидаемые в среду, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 4:30
CNY
Китай — Индекс потребительских цен... ПРАЙМ, 09.08.2023
мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 9 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|-0,2%
|0,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|0%
|-0,3% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июль)
|-5,4%
|-4,4% (факт)
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|2,64%
|
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|10,5%
|-3,5%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-17,049 млн барр
|0,567 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,259 млн барр
|-1,783 млн барр
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|3,857%
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|3,2%
|4,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,4%
|0,7% (прогноз)
|
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 7 месяцев 2023
|
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|RUB
|Polymetal International plc — производственные результаты за 2кв/1П2023 и телеконференция менеджмента
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