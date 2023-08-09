МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,5%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, прибавляющий порядка 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения во вторник, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия.

Днем ранее ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог снова выйти в район 86 долларов за баррель. Сегодня утром на рынке энергоносителей наблюдается коррекционное снижение, в результате чего фьючерс на Brent теряет 0,3%, торгуясь в районе 85,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на настроения инвесторов, можно выделить публикацию статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. При этом в ходе сессии мы ожидаем снижения активности инвесторов в преддверии публикации завтра данных по инфляции в Штатах за июль. Данная статистика может заставить участников торгов пересмотреть ожидания по траектории ставки в США, а значит и отношение к рисковым активам. В сложившейся ситуации сегодня часть инвесторов может взять паузу в принятии инвестиционных решений, отложив пересмотр портфелей на конец недели.

По итогам вторника индекс Мосбиржи прибавил символические 0,04%, закончив сессию в районе 2085 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует ситуация на рынке энергоносителей. Стоит отметить, что несмотря на волну фиксации прибыли по длинным позициям, прошедшую в последние сессии, индексу Мосбиржи удалось удержать позиции выше поддержки на отметке 3075 пунктов. Пробой данного уровня будет сигнализировать о вероятности углубления коррекции с отступлением рынка в диапазон 2900 — 3000 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты снижаются по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар теряет 0,3%, отступив до 96,8 рубля, евро и юань снижаются на 0,1%, торгуясь в районе 106,4 и 13,41 рубля соответственно. На наш взгляд, в ходе сессии рубль может попытаться отыграть часть вчерашних потерь на фоне улучшения ситуации на рынке энергоносителей. Однако для существенных изменений и перелома тренда на валютном рынке текущих условий недостаточно. В частности, не хватает предложения валюты. В результате, какие-то изменения в тенденциях динамики рубля могут проявиться лишь ближе к концу месяца, когда экспортеры начнут подготовку к пику налоговых выплат и увеличат предложение валюты на рынке.