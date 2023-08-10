МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после существенного снижения в среду, сегодня утром прибавляют до 0,4%.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает восходящую динамику предыдущих сессий, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 87,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в США. Данная статистика может оказать существенное влияние на отношение инвесторов к рисковым активам и определить настроения на ближайшие сессии на фоне пересмотра участниками торгов ожиданий по дальнейшим действиям ФРС США в рамках денежно-кредитной политики. Плюс к этому, часть инвесторов, которая брала пауз в принятии решений в преддверии публикации данных по инфляции, будет пересматривать портфели в связи с новыми вводными, что может способствовать росту волатильности на рынках.

По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию чуть ниже 3100 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему способствует дальнейшее улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 3100 пунктов и сделать еще один шаг к локальным максимумам, установленным чуть ниже 3200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар теряет символические 0,04%, торгуясь чуть ниже 97,2 рубля, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, поднявшись до 106,8 и 13,46 рубля соответственно. В ходе сессии рубль может попытаться продолжить волну коррекционного роста, начатую вчера днем, чему способствует как отказ Центробанка до конца года от покупки юаней в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, так и дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вышел на максимумы с января 2023 года, поднявшись в верхнюю половину диапазона 85 — 90 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить ниже 97 долларов за баррель.