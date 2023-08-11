10 августа рубль продолжил ослабление к доллару и евро после недолгой стабилизации накануне. Решение ЦБ временно отказаться от покупки валюты по бюджетному правилу оказало лишь краткосрочный эффект. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 97,45 руб., евро/рубль — на 0,86%, до 107,55 руб., юань/рубль — на 0,25%, до 13,46 руб.

Ключевым фактором давления на рубль по-прежнему выступает сокращение предложения валюты на внутреннем рынке на фоне ухудшения торгового баланса и роста экспортных расчетов в рублях. Дополнительное негативное влияние оказывают укрепление доллара на мировом рынке и коррекция цен на нефть.

По итогам торгов цена на нефть марки Brent снизилась более чем на 1%, до $86,3 за баррель. Рост выше $88 не удался, котировки скорректировались после достижения целевых уровней. Данные по инфляции в США и отчет ОПЕК не смогли выступить сильными драйверами дальнейшего ралли.

В пятницу на утренних торгах в Азии Brent торгуется около $86,3 за баррель. Нефть может продолжить рост после коррекции, но для этого требуется преодоление сопротивления в районе $90. Сокращение экспорта из России поддерживает цены, однако растущая добыча в других странах ограничивает потенциал.

Торги на Мосбирже открылись ослаблением по рублю. Курс доллара закрепился выше 97 рублей. Вероятность продолжения восходящей динамики сохраняется. Ключевое значение для нацвалюты будет иметь восстановление притока экспортной выручки к пику налоговых выплат.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,59%, до 3148,86 п., индекс РТС — 1,29%, до 1017,71 п. Положительная динамика индекса IMOEX наблюдалась на протяжении всей торговой сессии. Слабый рубль поддерживает фондовый рынок. Покупатели нацелены на повторное взятие 3195 пунктов.