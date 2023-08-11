События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 августа
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День гор — выходной
|9:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2023)
|3,3%
|0,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м) (июнь)
|-0,1%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2023)
|0,2%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|0,1%
|0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-0,6%
|0%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
|-0,2%
|0,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (июнь)
|0,0%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-18,72 млрд ф.ст.
|-16,2 млрд ф.ст.
|9:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь)
|-6,76 млрд ф.ст.
|-6,39 млрд ф.ст.
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль)
|0,2%
|0%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|1,9%
|2,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|1,6%
|2,1%
|10:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|3,05 трлн юаней
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,1%
|0,2%
|16:00
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0%
|17:00
|USD
|США — Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (август)
|3%
|3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|68,3
|68
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|71,6
|71
|17:00
|USD
|США — Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (август)
|3,4%
|3,8%
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|525
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|659
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|49,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|241,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|164,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-11,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-200 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-51,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-79,2 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-8,7 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|172,1 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2023)
|-1,8%
|4,7% (факт)
|RUB
|РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
https://1prime.ru/experts/20230811/841393725.html