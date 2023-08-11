МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День гор — выходной    
9:00 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (2кв2023) 3,3% 0,8%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) (июнь) -0,1% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (2кв2023) 0,2% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 0,1% 0%
9:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) -0,6% 0%
9:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь) -0,2% 0,2%
9:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (июнь) 0,0% 0,1%
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (июнь) -18,72 млрд ф.ст. -16,2 млрд ф.ст.
9:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июнь) -6,76 млрд ф.ст. -6,39 млрд ф.ст.
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,2% 0%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль) 0,2% 0%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 1,9% 2,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 1,6% 2,1%
10:00 CNY Китай — Объём выданных займов 3,05 трлн юаней  
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,1% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0,1% 0,2%
16:00 GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0%  
17:00 USD США — Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (август) 3% 3%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 68,3 68
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 71,6 71
17:00 USD США — Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета (август) 3,4% 3,8%
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 525  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 659  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 49,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 241,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 164,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -11,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -200 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -51,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -79,2 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -8,7 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 172,1 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2023) -1,8% 4,7% (факт)
  RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    