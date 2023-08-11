Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно негативные. Так, в Азии ведущие площадки, в отсутствии торгов в Японии, где сегодня отмечают День гор, снижаются в пределах 1,4%. Фьючерсы на основные американские индексы после скромного роста в четверг, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, торгуясь в районе 86,3 доллара за баррель. Отметим, что вчерашняя статистика по инфляции в США оказалась в рамках ожиданий и не смогла привести к направленному движению на мировых рынках. При этом сегодня будет опубликован индекс цен производителей в США, который является опережающим индикатором для потребительской инфляции. В результате этот показатель, если он будет существенно отличаться от консенсус-прогноза, также может стать фактором, который стимулирует направленное движение на мировых рынках.

По итогам четверга индекс Мосбиржи прибавил 1,6%, поднявшись до 3 149 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем некоторого усиления продаж в российских акциях, чему способствует ухудшение ситуации в ценах на нефть. Плюс к этому, часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в преддверии выходных, что также окажет давление на наш рынок. В результате, в ходе сессии индекс Мосбиржи может скорректироваться, однако, скорее всего, сохранит позиции в диапазоне 3 100 — 3 150 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 9.10 мск доллар и юань подтягиваются на 0,3% и 0,2% соответственно, поднявшись до 97,7 и 13,49 рубля соответственно, евро теряет 0,1%, торгуясь в районе 107,5 рубля. Рубль, в отсутствии повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, продолжает игнорировать улучшение ситуации в ценах на нефть, прошедшее в последние недели. В текущих обстоятельствах сложно ожидать перехода рубля к восстановлению без существенного изменения факторов, определяющих его движение. Однако уже в рамках следующей недели экспортеры могут увеличить предложение иностранной валюты на рынке в рамках подготовки к пику налоговых выплат, приходящемуся 25 августа, что поспособствует стабилизации рубля, а при благоприятных условиях может привести к волне восстановления национальной валюты.