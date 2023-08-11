Российская валюта в лучших традициях августа продолжила сильно падать на завершающейся недели, обновляя при этом очередные минимумы с марта прошлого года.

Так, на Мосбирже курс доллара подскакивал до отметки 99,44 рубля, евро — до 109,11 рубля, юаня — до 13,7 рубля.

Давление на курс рубля по-прежнему оказывал дисбаланс между спросом и предложением валюты на Московской бирже на фоне сократившегося объема конверсионных операций на этой площадке, в виду ухода крупных игроков на офшорный рынок.

При этом, как сказал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, сейчас стоимость экспорта почти на треть меньше, чем во второй половине прошлого года, а стоимостной объем импорта возрос. Рост импорта в последнее время активно стимулируется выросшим потребительским спросом. Именно этот спрос генерирует высокий объем рублей, которые население готово тратить на покупку импортных товаров. В какой-то мере локальный баланс между этими рублями и стоимостью импорта определяет сейчас курс рубля, отметил он на пресс-конференции.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю к вечеру пятницы вырос на 3,31 рубля до 99 рублей, юаня — на 33 копейки до 13,66 рубля, евро — на 3,2 рубля до 108,8 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подскочила до многолетних максимумов в 8,6 тысячи против 8,2 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НЕ НАХОДИТ ОПОРЫ

Рубль начал неделю попытками стабилизации-коррекции вверх против основных валют. Техническая перегретость инвалют против рубля подталкивала игроков фиксировать прибыль от роста их курсов. Однако эти попытки коррекции выкупались, и рубль продолжал ослабление.

Увидев в этом риски роста волатильности российского финансового рынка, ЦБ РФ приостановил до конца года покупку валюты по бюджетному правилу. При этом он продолжил проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Таким образом, продажи юаней фактически выросли с 0,5 до 2,3 миллиарда. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финрынках, пояснил регулятор.

Смещение интереса инвесторов в облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом подчеркнуло сложность текущей конъюнктуры российского рынка. Так, аукцион Минфина России по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом в среду не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. ОФЗ с переменным купонным доходом были размещены на 94,298 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 233,933 миллиарда.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели российская валюта проводила в условиях нарастания игры рублевых "медведей". Негативный фон поддерживался сообщениями, что, в немалой степени благодаря ощутимому ослаблению рубля, до конца года бюджет РФ получит около триллиона рублей сверхплановых нефтегазовых доходов.

Между тем, рублевым "быкам" остается, видимо, ожидать, когда иссякнет высокий спрос на импорт, и восстановится баланс между поступающей в страну от экспорта валютой и спросом на нее от импортеров.

Как сказал Заботкин, внутренний спрос активно растет в рублевом выражении, что может быть связано с ростом рублевых доходов населения, кредитования, инвестактивности предприятий, повышенным уровнем государственного спроса. В итоге, объем спроса на импорт, исчисленный в рублях, тоже возрастает. На тот же объем долларов или евро, или юаней, которые доступны для оплаты импорта, в силу того, что экспорт неизменен, величина валюты, которая доступна для оплаты импорта, не поменялась, а количество рублей, которые предъявляют спрос на этот объем валюты, возрос.