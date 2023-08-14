Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,2%, а аутсайдером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы отступают в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, торгуясь чуть ниже 86 долларов за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе инвесторы обратят внимание на макроэкономическую статистику, которая может существенно изменить ситуацию на рынках. Здесь можно выделить данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии и розничным продажам в США, предварительные цифры по ВВП Японии за второй квартал, а также статистику по инфляции в Еврозоне и Великобритании. Также участники торгов будут ожидать публикации протокола последнего заседания ФРС США, в котором будут искать указания на возможные дальнейшие шаги американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 156 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях. Ухудшение настроений на внешних фондовых площадках и коррекция в ценах на нефть окажут давление на наш рынок и могут способствовать его переходу к снижению. В сложившихся обстоятельствах к концу сессии индекс Мосбиржи может отступить в диапазон 3 120 — 3 150 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и евро прибавляют порядка 0,4%, поднявшись до 99,9 и 109,2 рубля, юань подтягивается на 0,3%, торгуясь в районе 13,74 рубля. В ходе сессии давление на рубль может сохраниться на фоне ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. При этом удержание нефтью марки Brent позиций в диапазоне 85 — 90 долларов за баррель говорит в пользу наличия потенциала для восстановления рубля. Часть этого потенциала может быть реализована на горизонте ближайших недель. Способствовать этому будет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые ближе к концу этой недели начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 августа.