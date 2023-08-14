Курс USD/RUB завершал прошлую неделю на максимальном уровне за год, вплотную подобравшись к круглой отметке 100. Никакие внешние факторы пока не могут остановить эту тенденцию. Пятничный подъем доллара на 2% происходил на фоне умеренного роста нефти. Каких-то дополнительных негативных драйверов для рубля не появлялось.

Одна из ключевых причин девальвации рубля, по оценке зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина, в высоком рублевом спросе на импорт, который упирается в ограниченный объем поступаемой экспортной выручки на рынок.

По мере приближения к 100 руб. за доллар или даже пробоя этого уровня объем предложения валюты может увеличиться.

Слабый рубль помогает акциям

Индекс Мосбиржи завершал пятницу на максимуме недели, что указывает на незавершенность восходящей тенденции. Котировки находятся около 3170 п. Ближайшие ключевые уровни расположены на 3190-3200 п. При их прохождении далее цели могут сместиться к 3300 п.

В числе фаворитов акции экспортеров и сырьевиков, выигрывающие от слабости рубля. Голубые фишки в целом выглядят интересней второго и третьего эшелона.

Провал облигаций

Распродажа на рынке облигаций не прекращается. В пятницу продолжающаяся девальвация рубля не оставила шансов на отскок в бондах. Наоборот, падение цен продолжилось. Индекс ОФЗ снизился 12 сессию подряд, обновив минимальные значения с мая прошлого года. Инвесторы закладывают в цену более высокие уровни процентных ставок, которые Центробанку придется удерживать с целью борьбы с инфляцией.

Корпоративные события

• АЛРОСА опубликует финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.

• Состоится заседание совета директоров «Татнефти» по дивидендам за I полугодие. Дивдоходность может быть около 4,8%.

• Состоится заседание совета директоров Beluga Group по дивидендам за I полугодие. Точные цифры по дивдоходности сложно обозначить из-за того, что компания способна платить больше 50% прибыли.

В мире

7 недель роста в нефти

Цены на нефть выросли в пятницу на 0,5% после того, как Международное энергетическое агентство спрогнозировало рекордный мировой спрос и сокращение поставок нефти в мире. Котировки Brent растут семь недель подряд, что является самой продолжительной серией роста за полтора года.

МЭА также приводит данные агентства Argus о том, что начале августа все российские морские экспортные сорта продавались по цене $70 за баррель или выше.

Акции США

На американском рынке акций в пятницу были обновлены минимумы последних недель по S&P 500, однако масштаб снижения совсем незначительный. Откат последних сессий воспринимается в качестве стандартной коррекции после нескольких месяцев роста.

На текущей неделе в фокусе будут отчеты крупнейших ритейлеров США: Home Depot, Target, Walmart.