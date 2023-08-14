На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание
Основной повод для внеочередного заседания — это возрастающие риски для финансовой стабильности из-за длительного ослабления курса рубля.
Быстрое ослабление рубля повышает девальвационные и инфляционные ожидания, подрывает доверие к национальной валюте, что создает риски для финансовой стабильности. Поэтому власти могут задействовать разные инструменты для стабилизации курса рубля.
Мы полагаем, что Банк России будет рассматривать повышение ключевой ставки до 10-13%. Мы склоняемся к повышению ставки до 12%.
Главный эффект, на наш взгляд, это сигнал рынку о том, что власти не хотят, чтобы курс так быстро ослаб выше 100 рублей за доллар.
Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли.
Кроме этого, этот сигнал рынку говорит о том, что власти могут задействовать другие инструменты в защиту рубля помимо повышения ключевой ставки. При необходимости власти могут нарастить продажи юаней из резервов, вернуть обязательную продажу валютной выручки экспортёров, усилить ограничения на отток капитала.
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