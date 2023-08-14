МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 0,7% 0,8%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2023) 2,7% 3,1%
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
4:30 AUD Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (2кв2023) 0,8% 1%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль) 3,8% 3,8%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль) 4,4% 4,5%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г)(июль) 3,8%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы (июль) 5,2%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) -2,2% 2%
9:00 GBP Великобритания — Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь) 6,9%  
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль) 25,7 тыс -7,3 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь) 102 тыс 50 тыс
9:00 GBP Великобритания — Производительность труда -1,4%  
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июнь) 4% 4%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август) -59,5 -62,6
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август) -14,7 -16
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (август) -12,2  
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 0,2%  
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) -0,9% 0,2%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль) -0,2% 0,1%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) 1,1  
15:30 USD США — Контроль за розничными продажами (м/м) (июль) 0,6%  
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 0,2% 0,4%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) -0,1%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 3,2%  
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1%  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь) 0,2% 0,1%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) -0,1% 0,4%
18:00 USD США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) 25,8 млрд долл  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,067 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB Татнефть — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2023    
  RUB Роснефть — финансовая отчетность за 2кв2023    