Банк России назначил на вторник заседание, на котором может быть повышена ключевая ставка. Пресс-релиз по его результатам будет опубликован в 10:30 МСК. По оценкам аналитиков ключевая ставка может быть увеличена с текущего уровня 8,5% до 10-13%. Консенсуса среди экспертов нет. Сейчас необходимо оказать давление на кредитование и далее по цепочке на спрос на импорт. Это снизит давление на рубль и сократит инфляционные риски. Вчера в ЦБ как раз отметили, что эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены в июле стал значительно более заметным.

Анонс заседания ЦБ вызвал резкое укрепление рубля. Пара USD/RUB упала со 102 до 97. Сегодня волатильность останется повышенной. Многое зависит от комментария ЦБ. Ужесточение ДКП вкупе с выросшими ценами на нефть способны обеспечить более низкий курс доллара в ближайшие месяцы.

Индекс МосБиржи потерял около 100 пунктов после выхода новости про заседание ЦБ и закрывался около 3100 п. Инвесторы массово фиксировали длинные позиции, опасаясь сильного ужесточения ДКП и укрепления рубля. Если ставку повысят умеренно, например до 10%, то волна распродаж в акциях может быть кратковременной. Ближайшая область поддержки по индексу МосБиржи находится в районе 2960-3020 п.

Индекс ОФЗ продолжил закладывать в цену гособлигаций фактор более высоких процентных ставок. Его котировки просели еще на 0,5%. Падение продолжается 13 сессий подряд. Доходность к погашению по ОФЗ со сроком от 10 лет и выше уже на уровне 11,4%. В это же время массовая фиксация позиций наблюдается и в замещающих облигациях, так как многие участники рынка, опасаясь жесткого решения ЦБ и последующего укрепления рубля, решили выйти из валютных активов в рубли. Однако эта волна может быть кратковременной и в большей степени эмоциональной.

На рынке акций США начал формироваться отскок после локальной волны снижения последних недель. Индекс S&P 500 прибавил 0,6%. В лидерах роста оказался технологический сектор во главе с бумагами NVIDIA, прибавившими 7% на фоне позитивных рекомендаций от Morgan Stanley. Промышленное производство и розничные продажи КНР за июль не оправдали ожиданий, дополнив бок слабой макростатистики по этой стране. Промышленное производство увеличилось на 3,7% в годовом исчислении, не дотянув до 4,4%, ожидаемых экономистами Reuters. Розничные продажи выросли на 2,5% г/г, что меньше прогноза роста на 4,5%.