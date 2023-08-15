Как мы и ожидали, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12% годовых.

Основными аргументами в пользу резкого ужесточения монетарной политики выступили ускорение инфляции, существенное усиление проинфляционных рисков (в том числе из-за ослабления рубля), рост инфляционных ожиданий.

Текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год, на которые ориентируется Банк России, третий месяц подряд существенно превышают целевые 4%. ЦБ оценил текущие темпы инфляции в июле в 12,1% после 5,5% в июне.

На наш взгляд, текущее решение о существенном внеочередном повышении ключевой ставки в том числе направлено на стабилизацию курса рубля, длительное ослабление которого увеличивало риски для финансовой стабильности.

ЦБ убрал сигнал о готовности дальше повышать ключевую ставку.

В базовом сценарии мы полагаем, что сегодняшнее повышение ключевой ставки будет последним в этом цикле. Ожидаем, что Банк России на следующем заседании 15 сентября сохранит ключевую ставку и текущий сигнал.

Сегодняшнее повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли.

Мы ожидаем стабилизации курса рубля к доллару в диапазоне 90-100 до конца года. В базовом сценарии в свои прогнозы на 3-й квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 93, на 4-й квартал — 95.

Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ вызовет повышение ставок по депозитам и кредитам. Ставки по депозитам могут подняться примерно до уровня чуть ниже ключевой ставки. Ставки по кредитам могут возрасти на меньшую величину, т.к. повышение ставки уже отчасти заложено в банковские продукты. Ставки по ипотеке могут прибавить ещё в пределах 1 процентного пункта.

Полагаем, что до конца года ключевая ставка останется на текущем уровне 12%. Мы сохраняем на прогноз по инфляции на конец этого года в 7,5%. Цикл снижения ключевой ставки вероятен уже в следующем году, когда начнёт замедляться инфляция