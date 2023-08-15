ЦБ решил, каким будет рубль до конца года
Как мы и ожидали, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12% годовых.
Основными аргументами в пользу резкого ужесточения монетарной политики выступили ускорение инфляции, существенное усиление проинфляционных рисков (в том числе из-за ослабления рубля), рост инфляционных ожиданий.
Текущие темпы инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год, на которые ориентируется Банк России, третий месяц подряд существенно превышают целевые 4%. ЦБ оценил текущие темпы инфляции в июле в 12,1% после 5,5% в июне.
На наш взгляд, текущее решение о существенном внеочередном повышении ключевой ставки в том числе направлено на стабилизацию курса рубля, длительное ослабление которого увеличивало риски для финансовой стабильности.
ЦБ убрал сигнал о готовности дальше повышать ключевую ставку.
В базовом сценарии мы полагаем, что сегодняшнее повышение ключевой ставки будет последним в этом цикле. Ожидаем, что Банк России на следующем заседании 15 сентября сохранит ключевую ставку и текущий сигнал.
Сегодняшнее повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли.
Мы ожидаем стабилизации курса рубля к доллару в диапазоне 90-100 до конца года. В базовом сценарии в свои прогнозы на 3-й квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 93, на 4-й квартал — 95.
Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ вызовет повышение ставок по депозитам и кредитам. Ставки по депозитам могут подняться примерно до уровня чуть ниже ключевой ставки. Ставки по кредитам могут возрасти на меньшую величину, т.к. повышение ставки уже отчасти заложено в банковские продукты. Ставки по ипотеке могут прибавить ещё в пределах 1 процентного пункта.
Полагаем, что до конца года ключевая ставка останется на текущем уровне 12%. Мы сохраняем на прогноз по инфляции на конец этого года в 7,5%. Цикл снижения ключевой ставки вероятен уже в следующем году, когда начнёт замедляться инфляция
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230815/841446342.html