Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п. Регулятор принял такое решение для ограничения рисков для ценовой стабильности, поскольку рост внутреннего спроса заметно превышает возможности расширения выпуска и способствует устойчивому ценовому давлению, в том числе через снижение курса рубля.

По нашему мнению, данное повышение окажет положительное влияние на инфляцию и курс рубля. Повышение ставки повысит привлекательность рублевых активов (как абсолютную, так и относительно активов в иностранных валютах), что повысит норму сбережения граждан в рублевых активах и повысит спрос на них. Кроме того, это будет способствовать замедлению кредитования, что вкупе с повышением нормы сбережения снизит совокупный спрос в экономике и будет способствовать более медленному росту цен и более растянутому во времени (или менее интенсивному) эффекту переносу рубля в инфляцию. Более того, снижение совокупного спроса в экономике снизит спрос на импортные товары, что будет способствовать более высокому сальдо текущего счета и окажет положительное влияние на курс рубля (и, следовательно, на инфляцию).

При этом, важно отметить, что эффект повышения ставки на курс рубля и инфляцию растянут во времени и имеет определенный лаг, поскольку необходимо время, чтобы внутренний спрос подстроился под новые экономические условия.

По нашему мнению, ЦБ РФ мог предпринять и ряд других мер, для стабилизации текущей динамики валютного курса и ускорить замедление кредитования. К примеру, мы ожидали, что ЦБ РФ может дополнительно ужесточить нормативы банковского кредитования, а также зеркалировать через продажи валюты часть расходов ФНБ. Вероятно, регулятор может обратиться к данным мерам, если текущего повышения окажется недостаточно.