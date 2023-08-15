МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,1% -0,5%
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 7,9% 6,8%
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июль) -1,3% 0%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (2кв2023) 1,1% 0,6%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) 0% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 0,2% -0,1%
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июль) 281,4 тыс 240 тыс
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июль) -3,7% -1,7%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июль) 1,441 млн долл 1,463 млн долл
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июль) 1,434 млн долл 1,448 млн долл
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июль) -8% 2,7%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) 3,5% -4,2%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (июль) -0,4% -0,1%
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -0,5% 0,3%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 5,851 млн барр -2,05 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,159 млн барр 0,131 млн барр
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) 0%  
13:00 (Cyprus time) RUB Globaltrans — ОСА по вопросу редомициляции (одобрение начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market /ADGM/, текущий статус листинга ценных бумаг компании на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже предполагается сохранить) /Кипр, Лимассол/    