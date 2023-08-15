13:00 (Cyprus time)

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Globaltrans — ОСА по вопросу редомициляции (одобрение начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market /ADGM/, текущий статус листинга ценных бумаг компании на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже предполагается сохранить) /Кипр, Лимассол/