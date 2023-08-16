МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ увеличил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта до 12%. Повышение оказалось более сильным, чем ожидало большинство аналитиков. Рубль к концу дня укрепился, пара USD/RUB опустилась до 97. В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и прогнозируемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной трансформации экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финрынков. Следующее заседание 15 сентября.

Хотя рубль вчера укрепился, его динамика все равно была весьма сдержанной. Ближе к закрытию в СМИ появились сообщения, что власти могут не остановиться на повышении ставки и примут дополнительные меры для стабилизации курса. Источники Интерфакса сообщили, что рассматривается возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Также обсуждается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж. А если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, то власти могут прибегнуть к налогу на сверхдоходы.

Индекс Мосбиржи во вторник показал волатильную сессию, однако итоговое закрытие прошло без существенных изменений. Котировки остались около 3100 п. Несмотря на резкое повышение ставки распродаж в акциях не было. Не наблюдалось и отставания акций экспортеров, которые в теории могли бы выглядеть слабее рынка из-за ожиданий более крепкого курса. Сильнее рынка выглядели акции Московской биржи (+4%), так как более высокая ставка предполагает увеличение процентных доходов компании.

Индекс ОФЗ падает 14 сессий подряд. Опустился на минимумы с апреля 2022 г. Распродажа в первую очередь пришлась на короткие и средние выпуски. В длинных, наоборот, позитивная динамика. На фоне укрепления рубля отток инвесторов наблюдался из замещающих облигаций второй день подряд. Участники выходят из них, опасений снижения валютных курсов против рубля.

Средняя цена на нефть Urals с 15 июля по 14 августа 2023 г. составила $70,33 за баррель, сообщил Минфин РФ. Таким образом, скидка в цене к Brent составил $13,9 за баррель против $15,7 в июле. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г. На американском рынке акций возобновилось снижение. Индекс S&P 500 потерял 1,1% и опустился на минимальные значения за месяц. Все сектора синхронно закрывались в минусе. В среду инвесторы будут следить за экономическими данными по жилью, промышленному производству и загрузке производственных мощностей.