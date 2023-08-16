МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На закрытие вторника, 15 августа, рубль укрепился и стабилизировался к доллару на уровне 97 рублей. Снижение пары доллар/рубль составило 0,59%, евро/рубль — 0,97%, юань/рубль — 1,02%.

Важнейшим событием дня стало внеплановое заседание Банка России. В предвкушении его результатов, курс доллара снижался с открытия торгов до 92,60 рублей. После решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12% годовых с 8,5% рубль продемонстрировал неоднозначную динамику. Изначально национальная валюта укрепилась до отметки 95,11 рублей. Однако затем произошло ослабление, поскольку участники рынка отыграли повышение ставки днем и другие меры днем ранее. По факту стало известно, что ЦБ повысил только ставку.

В течение дня рубль неоднократно менял направление движения в волатильном диапазоне более 7 рублей к доллару. ЦБ открыл возможность дальнейшего повышения ставки в случае усиления инфляционных рисков. Он заявил, что уровень ставки в 12% соответствует устойчивому инфляционному давлению и рискам отклонения инфляции от цели 4% в 2024 году. В итоге рубль завершил день с небольшим укреплением, опустив доллар до отметки 97 рублей.

Также стало известно, что Банк России рассматривает возможность введения жестких мер валютного контроля для стабилизации рубля. Совет директоров ЦБ обсуждал введение обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами. Пока решение не принято, но власти могут ввести обязательную продажу, если добровольные меры не сработают. Кроме того, рассматривается мониторинг накоплений валюты за границей. Если ЦБ воспользуется мерами, использованными в марте 2022 года, то ослабление рубля прекратится.

Что касается цен на нефть, в результате разочаровывающих данных о промпроизводстве и розничных продажах в июле в Китае, баррель Brent подешевел на 1,38% до $84,96. Цена упала на 2,7% от внутридневного максимума $86,64. Снижение связано с замедлением экономики Китая, второй по величине в мире, и крупнейшего импортера нефти.

Сегодня, 16 августа, на торгах в Азии цена на баррель Brent составляет $84,55. Сформировался технический сигнал на продажу, что повысило риски снижения котировок до уровня $81,00. Учитывая восстановление индекса доллара, ожидается снижение цены по Brent до $83,30. Чтобы сигнал на продажу был отменен, необходимо, чтобы покупатели закрыли день выше отметки $85,60.

На Мосбирже торги открылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль торгуется по 96,58 рублей. Цена стабилизировалась в середине диапазона нисходящего движения с 101,75 до 92,60 рублей. Слабость нефтяного рынка и непреодолимые проблемы для рубля будут препятствовать его укреплению. В эту среду ожидается консолидация пары доллар/рубль в диапазоне от 95,00 до 99,00 рублей.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,50%, до 3115,25 п., индекс РТС повысился на 0,08%, до 1010,19 п. Из-за укрепления рубля цены на акции начали корректироваться. Поддержка находится на 3060 п. Если она не устоит, тогда коррекция усилится до 2958 п. По рублю проблемы остались, поэтому глобального укрепления по нему ожидать не стоит. Есть мнение, что фондовый рынок перейдет в боковой тренд.