МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 1,6%, а аутсайдером выступает рынок Южной Кореи. Фьючерсы на основные американские индексы, после потери порядка 1% на торгах во вторник, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционное снижение последних сессий, теряя 0,3% и торгуясь в районе 84,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим выход статистики по инфляции в Великобритании, а также данных по разрешениям на строительство и запасам нефти и нефтепродуктов в США. Плюс к этому, инвесторы особое внимание обратят на публикацию протоколов последнего заседания ФРС США, в которых будут искать намеки на возможные дальнейшие действия американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, отступив до 3115 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания продаж в наших акциях. На фоне вчерашнего подъема российским Центробанком ставки на 350 б.п. до 12%, инвесторы будут пересматривать свое отношение к отдельным эмитентам. При этом основное давление может быть оказано на котировки акций компаний, ориентированных на внутренние сектора. Плюс к этому, под давлением может оказаться нефтегазовый сектор за счет ухудшения ситуации на рынке энергоносителе, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent не смог удержать позиции выше 85 долларов за баррель. Отметим, что текущая динамика укладывается в рамки коррекции после существенной волны роста, продемонстрированной нашим рынком за последние полгода. В текущий момент ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 3075 пунктов. В случае ее пробоя можно ожидать углубления коррекции до 3000 и 2900 пунктов, где проходят ближайшие восходящие тренды.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты умеренно растут по отношению к рублю. Так, к 8.40 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 97,2, 106,2 и 13,26 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля укрепиться к основным мировым валютам. Несмотря на ухудшение ситуации в ценах на нефть, национальную валюту поддержит вчерашнее решение ЦБ РФ поднять ставку, а также обсуждение дополнительных мер поддержки рубля, в частности, по сообщениям СМИ, речь может идти о возврате нормы по обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. На таком фоне продажи в иностранных валютах могут активизироваться. В этом случае пара доллар/рубль в ходе сессии сделает существенный шаг к отметке 95 рублей.