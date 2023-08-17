МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В среду, 16 августа, рубль подорожал к доллару, евро и юаню на 2,5-2,66% на фоне ожиданий дополнительных мер по стабилизации курса. Курс доллара опустился до отметки 94,66 рубля, курс евро — до 103,20 рубля, курс юаня — до 12,90 рубля.

Согласно сообщениям СМИ, обсуждается возврат к обязательной продаже экспортерами 70-90% валютной выручки и запрет на выплату дивидендов за рубеж. Участники рынка рассчитывают на ужесточение валютного контроля после повышения ключевой ставки ЦБ до 12%.

Цены на нефть марок Brent и WTI продолжили снижение, несмотря на данные Минэнерго США о падении запасов. Баррель Brent подешевел до $83,32. На цены давят укрепление доллара и технические факторы (сигналы используют трейдеры и торговые роботы).

По данным Минэнерго США, за прошлую неделю падение запасов нефти в США составило 5,96 млн баррелей при прогнозе в 2,32 млн баррелей. Однако остальные показатели оказались хуже ожиданий. Добыча нефти выросла до 12,7 млн баррелей в сутки.

В четверг на торгах в Азии Brent торгуется на отметке $83,42. Давление на покупателей значительно усилилось. В ближайшие дни продавцы могут протестировать уровень $80,5 за баррель. Слабость нефти усиливает риски для рубля. На открытии доллар опустился до 93,81 рубля. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от решений ЦБР о его поддержке. Без дополнительных мер поддержки возможно возвращение к отметке 100 рублей. Сейчас нужно подождать, чтобы рубль нашел точку опоры. Это позволит понять в каком коридоре он будет торговаться до конца третьего квартала.

Индекс доллара упал на 2,11%, до 3049,46 пункта, тогда как долларовый индекс РТС повысился на 0,44%, до 1014,61 пункта. Российские акции дешевеют на фоне укрепления рубля и снижения нефтяных котировок. Учитывая, что Мосбиржа открылась снижением по рублевым парам, то на открытии фондовой секции ожидается продолжение снижения IMOEX в район поддержки 2970 пунктов. Если она не устоит, на рынке начнется глобальная коррекция с уровнями ниже на 9-10% от 2970 пунктов.