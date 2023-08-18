МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг снова попытался опуститься к отметке 3000 пунктов, однако к концу дня всю просадку выкупили. По итогам сессии рынок вырос на 0,8%, что особенно позитивно, ведь в это же время курс рубля продолжил уверенно укрепляться. Причем неплохо выглядели даже бумаги экспортеров.

На валютном рынке рубль продолжил укрепляться, реагируя как на факт повышения ключевой ставки, так и на "формальные договоренности" с экспортерами по продаже валютной выручки, о которых вчера написали СМИ. Курс USD/RUB в моменте опускался к 92,5, что предполагает падение почти на 9% с максимумов в начале недели. Волатильность внутри дня остается все еще экстремально высокой. Сейчас рубль находится в стадии, когда, с одной стороны, наверху сформировался всем понятный и четкий потолок в районе 100 за доллар. А с другой идет поиск нового равновесного уровня, вокруг которого амплитуда колебаний снизится. Из ближайших значимых технических рубежей поддержки можно выделить район 90-91,5.

Власти РФ должны создать условия для ускорения перевода активов российского бизнеса в отечественную юрисдикцию, в том числе преодолеть блокировку таких действий зарубежными странами. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений президента Владимира Путина. Новость позитивна для многих компаний, у которых существует перспектива редомициляции, например X5 Group, HeadHunter, TCS Group и др. Данный процесс может ускориться, что повысит привлекательность их акций на бирже.

На американском рынке акций продолжается сползание котировок вниз. Причем это движение только лишь ускоряется в последние сессии. В четверг индекс S&P 500 упал еще на 0,8% и опустился ниже 4400 пунктов. Почти все сектора закрылись в минусе. В плюсе лишь энергетический сектор за счет цен на топливо. Опасения участников связаны с рисками дальнейшего ужесточения ДКП в условиях все еще относительно высокой инфляции. Более того, в последние дни наблюдался рост доходностей по длинным гособлигациям США, что оказало дополнительное давление на рынок акций. Риски снижения по S&P 500 остаются повышенными.