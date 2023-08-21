В пятницу, 18 августа, российский рубль отступил перед евро и юанем. Ситуация с долларом осталась практически без изменений. Пара доллар/рубль незначительно снизилась на 0,02%, достигнув отметки 93,75 рублей. Пара евро/рубль поднялась на 0,25%, до 101,91 рубля, а пара юань/рубль увеличилась на 0,41%, до 12,82 рубля.

После роста в начале недели российская валюта стабилизировалась на отметке 92,55 рублей по отношению к доллару. Это произошло благодаря повышению ключевой ставки Центрального банка России до 12% годовых, что удержало рубль от конкуренции со стороны других валют. Рубль подорожал на ожиданиях возвращения обязательной продажи валютной выручки и ужесточения валютного контроля. За неделю доллар подешевел на 5,71%, евро на 6,31% и юань на 6,34%. Рубль получил дополнительную поддержку от роста цен на нефть.Цена на нефть марки Brent повысилась на 1,19%, до $84,75 за баррель. В начале недели снижение котировок было вызвано возможным ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и экономическими проблемами Китая. К закрытию недели покупатели смогли частично отыграть потери.

По последним данным от Baker Hughes, количество активных буровых вышек снизилось на 12 до 642 штук на прошлой неделе. Количество активных нефтяных вышек уменьшилось на 5 до 520 штук.

В понедельник, 21 августа, цена на нефть в Азии составляет $85,37 за баррель, продолжая расти третьи сутки. Рост составил 50% по отношению к нисходящему движению с $88,06 до $83,02 за баррель. На текущей неделе особое внимание будет уделено данным о деловой активности (PMI) США и выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, поскольку эти события могут значительно повлиять на нефтяной рынок. Уровень сопротивления находится на отметке $86. От него ожидаю новых продаж фьючерсных контрактов на нефть со стороны продавцов.

Торги на Московской бирже открылись разнонаправленно. Доллар слегка укрепился, а евро и юань снизились. К настоящему времени уже торгуется в плюсе ко всем основным валютам. До конца недели рубль будет получать поддержку от продаж экспортеров перед уплатой налогов. Пик выплат наступит 28 августа. Однако на рубль продолжают оказывать давление спекулянты, которые ставят на его ослабление. проблемы остаются нерешенными, а продажа валютной выручки экспортерами ожидается в меньшем объеме, так как дружественные страны выплачивают за экспорт в рублях и национальных валютах. Вероятно, увидим снижение курса доллара до 91,70 рублей, а затем ожидаю восстановление в районе 96,50 рублей.