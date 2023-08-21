Акции перестали ходить следом за рублем
Российский рынок акций завершал минувшую неделю уверенной волной роста. В пятницу он прибавил 2%, индекс МосБиржи вернулся выше 3100 п. Все акции индекса завершали день в плюсе кроме расписок Globaltrans. Отличительной чертой пятничных торгов является то, что российские акции перестали ходить следом за курсом USD/RUB, что было характерно для предыдущих сессий. Индекс МосБиржи вырос даже несмотря на отсутствие подъема доллара. Это позитивный сигнала, отражающий сохранение спроса инвесторов на бумаги.
Рубль ищет комфортные уровни. Амплитуда колебаний USD/RUB на предыдущей сессии снизилась и уложилась в 1,4 руб. В базовом сценарии курс может уйти в фазу консолидации уже около текущих уровней 93-94 или же еще немного опуститься на фоне высоких цен на нефть и прейти в стадию боковика уже около 90.
В пятницу индекс S&P 500 переписал вновь минимумы последних недель, однако к концу дня по широкому рынку прошла волна отскока. В результате индекс закрывался с околонулевым изменением. Лучше рынка по-прежнему выглядел энергетический сектор. За последний месяц эта отрасль показывает самый сильный результат на американском рынке. Из наиболее важных событий на неделе можно выделить квартальный отчет ключевого бенефициара развития искусственного интеллекта Nvidia (среда), а также выступление главы ФРС в пятницу на ежегодном симпозиуме глав ЦБ в Джексон-Хоул (пятница).
Китайская компания по недвижимости Country Garden Holdings будет исключена из гонконгского индекса Hang Seng. На ее место придет фармацевтическая фирма Sinopharm. Акции Country Garden упали более чем на 70% с начала года и достигли рекордно низкого уровня после того, как компания столкнулась с финансовыми сложностями и не выплатила купон по облигациям.
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