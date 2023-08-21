В базовом сценарии мы полагаем, что повышение ключевой ставки на прошлой неделе до 12% будет последним в этом цикле. Мы считаем, что объявленных мер властей (повышение ключевой ставки до 12%, работа с экспортёрами, словесные интервенции с возможностью усиления валютных ограничений) будет достаточно для стабилизации курса рубля к доллару в диапазоне 90-100 до конца года.



В свои прогнозы на 3-й квартал мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 93, на 4-й квартал — 95, это базовом сценарии. В рисковом сценарии, если рубль снова преодолеет отметку 100 рублей за доллар, возможно повышение ключевой ставки до 14-15%.



В базовом сценарии мы ожидаем первого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2024 года, когда годовая инфляция, по нашим прогнозам, достигнет своего пика. На конец этого года мы прогнозируем инфляцию в 7,5% и ключевую ставку 12%,

на конец 2024 года — инфляцию 5,5% и ключевую ставку 8,5%.



Резкое повышение ключевой ставки до 12% в первую очередь оказало давление на ближний конец кривой ОФЗ. К концу прошлой недели доходности ОФЗ по 1-летним бумагам выросли на 80 б.п., по 2-летним — на 25 б.п., 5-летние ОФЗ — не изменились в доходности, долгосрочные ОФЗ — снизились в пределах 10 б.п.



Наш базовый сценарий о том, что это было последнее повышение ключевой ставки в этом цикле, постепенно становится консенсусом на долговом рынке. Это означает, что в ближайшие кварталы начнётся цикл снижения ключевой ставки, от которого в наибольшей степени будут выигрывать длинные ОФЗ.



Поэтому после повышения ключевой ставки мы видим активные покупки в длинных ОФЗ наиболее смелых участников долгового рынка.



Кроме этого, резкое повышение ключевой ставки увеличивает вероятность более быстрого замедления инфляции и возвращения инфляции к целевым 4%, что позитивно для всей кривой ОФЗ, особенно для средних и длинных ОФЗ.



Текущие доходности 2-летних ОФЗ на уровне 10,3% и 3-летних ОФЗ на уровне 10,5% говорят о том, что долговой рынок рассчитывает на снижение ключевой ставки в диапазон 10-10,5% в ближайшие кварталы. Мы разделяем эту точку зрения.



С точки зрения инвесторов, которые верят в этот сценарий, имеет смысл постепенно увеличивать долю длинных классических ОФЗ в портфеле. Напомним, что долгосрочные ОФЗ будут быстрее дорожать во время цикла снижения ключевой ставки.



В то же время сохраняется неопределенность с курсом рубля, пиком по инфляции и бюджетной политикой. Если текущих мер окажется недостаточно для стабилизации курса рубля и возвращения инфляции к целевым 4% в 2024 году, то ЦБ может ещё повысить ключевую ставку позднее в этом году (до 14-15%).



Поэтому часть портфеля можно держать в самых краткосрочных бумагах и флоатерах. Осенью будет более понятен пик по ключевой ставке и прояснятся планы Минфина по бюджетной политике на следующую трёхлетку