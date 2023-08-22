Индекс МосБиржи начал неделю с роста, прибавив 0,6%. Лучше рынка выглядели акции транспортного сектора за счет взлета НМТП и Совкомфлота, а также бумаги IT-компаний.

Вновь начались разгоны в третьем эшелоне энергетического сектора. Синхронный рост более 5% показали десятки акций, что во многом воспринимается в качестве очередной спекулятивной волны роста. Риски последующего повторного снижения высокие. Индекс МосБиржи может перейти в фазу боковика в пределах 3000-3200 п.

Пара USD/RUB в понедельник поднималась к 94,7, но к концу дня вернулась на исходные позиции около 93,5. Таким образом, курс остался на прежних значениях. Риски снижения в сторону 90-91,5 остаются повышенными, учитывая благоприятную конъюнктуру на сырьевом рынке. Российский рынок акций вновь игнорировал колебания USD/RUB, подтвердив снижение своей зависимости от валютного рынка. И это позитивный сигнал, указывающий на повышенный спрос в акциях.

Американский рынок акций начал неделю с роста, который почти полностью обеспечили наиболее крупные компании. Более 7% прибавили котировки Tesla и NVIDIA. В результате получилась ситуация, когда высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 1,6%, а промышленный Dow Jones закрывался с результатом —0,1%. Развить рост по индексу широкого рынка S&P 500 в ближайшее время будет сложно. Продолжает мешать рост доходностей по длинным гособлигациям США. Накануне доходности 10-летних Treasuries поднялись до новых максимумов с 2007 г. (4,34%)

На рынке нефти наблюдается нейтральная динамика. В последние сессии фьючерсы Brent находятся коло $84. На этом уровне найден баланс, уравновешивающий спад спроса из-за слабой динамики экономики КНР с одной стороны, а также сокращение предложения от стран ОПЕК+ с другой. В ближайшее время цена Brent может продолжить консолидироваться недалеко от текущих значений.