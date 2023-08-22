Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Китая, снижающийся на 0,4%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в понедельник, сегодня утром теряют до 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent после возвращения на прошлой неделе в диапазон 80 — 85 долларов, продолжает консолидироваться под его верхней границей. Так, сегодня утром он снижается на 0,3%, торгуясь в районе 84,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения на мировых рынках во вторник, отметим публикацию данных по продажам жилья на вторичном рынке в США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи прибавил 0,9%, закончив сессию чуть ниже 3 140 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания продаж в российских бумагах, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. Однако в ходе сессии покупки могут вернуться на наш рынок, что позволит ему отыграть утренний потери и попытаться продолжить рост. Отметим, что индекс Мосбиржи на прошлой неделе смог оттолкнуться от ближайшего тренда ускорения и перешел к восстановлению, в результате чего отыграл к концу недели уровень 3 075, который теперь вновь выступает ближайшей поддержкой для рынка. Ближайшим же сопротивлением выступает отметка 3 200 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют 0,4% и 0,6%, поднявшись до 94 и 102,5 рубля, юань подтягивается на 0,5%, торгуясь в районе 12,86 рубля. В ходе сессии национальная валюта может отыграть утренние потери. При этом пока не видно поводов для более существенного укрепления национальной валюты. Так, пара доллар/рубль на прошлой неделе вернулась в диапазон 90 — 95 рублей и сейчас консолидируется в его верхней половине. Возможно, для более существенного подъема национальной валюты и тестирования нижней границы данного диапазона рынку могут понадобиться дополнительные стимулы.