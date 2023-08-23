Рубль, евро, доллар: кто кого
После пережитой волатильной недели на финансовом рынке коррекционный рост российского рубля нашёл своё плато на отметках в 92,50 рубля за доллар, 100,60 за евро и 12,60 за юань. Несмотря на ожидания некоторых участников рынка о возможном введении обязательств на продажу валютной выручки экспортерами, эти опасения так и не подтвердились. Котировки национальной валюты, таким образом, смогли стабилизироваться в рамках небольших колебаний в пределах 2%-3%.
Рынок уже успел учесть негативные внутренние экономические факторы, что дало возможность российской валюте восстановиться. Важную роль в этом процессе может сыграть также предстоящее выполнение налоговых обязательств до конца текущей недели.
Отмечается, что стоимость барреля нефти марки URALS на протяжении уже четырёх недель подряд удерживается выше "санкционного потолка" в 60 долларов, что способствует поддержанию умеренного оптимизма относительно рублевых пар. Этот фактор является релевантным в свете ожидаемого восстановления торгового баланса страны в третьем квартале текущего года.
Мы ожидаем следующие тенденции:
— Курс доллара по отношению к рублю сдерживает темпы коррекционного снижения, курс рубля пытается закрепиться в диапазоне 90-96 рублей за доллар.
— Евро по отношению к рублю стоит перед формированием новых границ колебаний в пределах 100-105 рублей за евро.
Можно сказать, что российский рубль продолжает демонстрировать стойкость в условиях финансовой неопределенности, опираясь на поддержку нефтяного сектора и ожидания налоговых поступлений.
Активность трейдеров в августе остаётся на достаточно высоком уровне. Ключевым инструментом для торгов остаётся евро/доллар. Эта валютная пара до конца недели, вероятно, продолжит консолидацию на отметке 1,0900.
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