Индекс МосБиржи растет четыре сессии подряд. Во вторник подъем в первую очередь был поддержан акциями ЛУКОЙЛа, которые подскочили на 5% на новостях о возможном байбэке акций с дисконтом у нерезидентов. Это привело к общему росту объема торгов на рынке, и на бумаги ЛУКОЙЛа пришлось 37% всех оборотов. Лучше рынка выглядели акции IT-сектора за счет продолжения уверенного роста HeadHunter и Ozon, а также третий эшелон сектора электроэнергетики, который снова взлетает без каких-либо корпоративных новостей. По индексу МосБиржи ранее дважды волны роста останавливались на 3195-3225 п. Эта область сейчас и выступает ближайшим диапазоном сопротивления.

Как сообщили СМИ, по схеме Магнита, который выкупил со скидкой свои акции у нерезидентов, может пойти ЛУКОЙЛ. Основные моменты:

• компания запросила разрешение на выкуп до 25% всех акций у нерезидентов со счетов типа «С»

• цена покупки предполагает дисконт от 50% к биржевому уровню

• для оплаты компания будет использовать средства на зарубежных счетах, так что влияния на курс не будет

• 10% от итоговой суммы байбэка могут быть выплачены напрямую в бюджет РФ

• в течение 3 лет ЛУКОЙЛ может вернуть обратно на рынок до 20% приобретенных акций либо через продажу на бирже, либо через программу мотивации менеджмента

• об официальном решении от самой компании пока не сообщалось.

Если байбэк реально будет проведен, то это позитивно для действующих акционеров. В будущем не исключено, что часть приобретенных акций будет погашена, что увеличит доли действующих держателей, а значит и размер дивидендов на одну акцию. Оценить точный позитивный эффект от байбэка можно будет после появления цены оферты и завершения сбора заявок.

На американском рынке акции во вторник не получилось развить отскок. Индекс S&P 500 снизился на 0,3%. Ключевой помехой для улучшения сентимента выступает относительно высокий уровень доходностей по гособлигациям США. Вчера они немного снизились на дальнем конце, но все равно остаются около многолетних максимумов. Хуже рынка выглядит финансовый сектор на фоне снижения рейтингов ряда банков от агентства Standard Poor's. Сегодня в фокусе в первую очередь будет отчет компании NVIDIA.