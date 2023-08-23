События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 августа
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|53,8
|54,3 (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|45,1
|45
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|47,1
|47,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|38,8
|38,7
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|52,3
|51,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|42,7
|42,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август)
|48,6
|48,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|50,9
|50,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (август)
|50,8
|50,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|51,5
|51
|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|15:00
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство
|1,441 млн
|1,442 млн
|15:00
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м)
|-3,7%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|0%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,2%
|0%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49
|49,3
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август)
|52
|52
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|52,3
|52,3
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июль)
|697 тыс
|705 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июль)
|-2,5%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-5,96 млн барр
|-2,85 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,837 млн барр
|-0,906 млн барр
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|4,036%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём промышленного производства (г/г) (июль)
|6,5%
|5,1% (прогноз)
|RUB
|Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
|RUB
|Белуга Групп — ВОСА (реестр закрыт 01.08.2023, в заочной форме, устав Общества в новой редакции)
https://1prime.ru/experts/20230823/841549810.html