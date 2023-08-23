МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 53,8 54,3 (факт)
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 45,1 45
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 47,1 47,5
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 38,8 38,7
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 52,3 51,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 42,7 42,6
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август) 48,6 48,5
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 50,9 50,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (август) 50,8 50,3
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 51,5 51
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
15:00 USD США — Число выданных разрешений на строительство 1,441 млн 1,442 млн
15:00 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) -3,7% 0,1%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) 0% 0,3%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 0,2% 0%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49 49,3
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август) 52 52
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 52,3 52,3
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июль) 697 тыс 705 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июль) -2,5%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -5,96 млн барр -2,85 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,837 млн барр -0,906 млн барр
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 4,036%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём промышленного производства (г/г) (июль) 6,5% 5,1% (прогноз)
  RUB Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    
  RUB Белуга Групп — ВОСА (реестр закрыт 01.08.2023, в заочной форме, устав Общества в новой редакции)    