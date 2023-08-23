Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Японии, подтягивающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого снижения во вторник, сегодня утром отыгрывают потери, прибавляя до 0,3%. На рынке энергоносителей сегодня утром наблюдается некоторое преобладание покупок, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 84,1 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которая покажет настроения бизнеса на фоне роста ставок в развитых экономиках. Также инвесторы обратят внимание на статистику по рынку жилья США и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи прибавил 0,8%, поднявшись до 3 164 пунктов. Сегодня ожидаем нейтрального открытия торгов на российском рынке. Фактически, не наблюдается существенных факторов, которые могли бы сдвинуть наш рынок в ту или иную сторону в первые часы торгов. Однако во второй половине дня покупки могут активизироваться, в результате чего индекс Мосбиржи попытается сделать еще один шаг к отметке 3 200 пунктов, которая выступает ближайшим сопротивлением для рынка.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар прибавляет порядка 0,3%, торгуясь в районе 94,6 рубля, евро и юань растут на 0,5%, поднявшись до 102,8 и 12,95 рубля соответственно. После существенной волны восстановления, прошедшей на прошлой неделе, рубль в последние сессии несколько теряет свои позиции. При этом поводов для существенного его ослабления не наблюдается. Наиболее логичным выглядит консолидация рубля с возможными попытками продолжить восстановление. Также инвесторам стоит учитывать, что сейчас идет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 августа, в связи с чем в ближайшие дни они могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность.