МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
15:00 USD США — Экономический симпозиум в Джексон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)    
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) 0,6% 0,2%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль) 4,7% -4%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 239 тыс 240 тыс
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -2,8%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.08) 585,8 млрд долл (на 11.08)  
  RUB ВСМПО-АВИСМА — ВОСА (реестр закрыт 03.07.2023, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Газпром нефть — СД (вопрос о переработке углеводородного сырья)    