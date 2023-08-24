2023-08-24T09:18:46+03:00
2023-08-24T09:18:46+03:00
2023-08-24T09:18:46+03:00
2023
https://1prime.ru/experts/20230824/841559016.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 августа
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https://россиясегодня.рф
. Ожидаемые в четверг, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 15:00
USD
США — Экономический... ПРАЙМ, 24.08.2023
рынки, финансы, бизнес, мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|15:00
|USD
|США — Экономический симпозиум в Джексон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг)
|
|
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|0,6%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|4,7%
|-4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|239 тыс
|240 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-2,8%
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.08)
|585,8 млрд долл (на 11.08)
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|RUB
|ВСМПО-АВИСМА — ВОСА (реестр закрыт 03.07.2023, досрочные перевыборы СД)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (вопрос о переработке углеводородного сырья)
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