И опять рост по понедельникам
Торговая неделя на российском рынке началась с уверенного роста. В понедельник индекс МосБиржи прибавил 1,6% и поднялся выше 3200 п. Закрытие проходило на максимуме сессии, что является позитивным сигналом, указывающим на высокую вероятность незавершенности этой волны роста. В составе индекса МосБиржи не было бумаг, показавших сильное снижение. Из голубых фишек высокий спрос отмечается в Норникеле, Сбербанке, НЛМК и Мосбирже.
Акции ОАК в понедельник выросли на 43%, бумаги Яковлева (ранее ИРУКТ) прибавили 20%. Обе акции попали в топ-5 по обороту. Взлет котировок спровоцировали сообщения СМИ о том, что из ФНБ до 2030 г. может быть выделено 650 млрд руб. на поддержку авиаотрасли. Масштаб роста бумаг явно избыточен и во многом является элементом спекуляций. Значимость потенциального выделения средств для капитализации эмитентов может быть невысокой. К тому же никаких дивидендов в ближайшем будущем ждать не приходится.
На рынке акций США в понедельник продолжился умеренный подъем, начавшийся в прошлую пятницу. Индекс S&P 500 прибавил 0,6%. Все отраслевые индексы росли синхронно и закрывались на положительной территории. Локальную поддержку рынку оказывает постепенное снижение доходностей по длинным US Treasuries.
Цены на газ в Европе снова резко подскочили и вернулись выше $400 за тыс. куб м. Профсоюзы сотрудников СПГ-заводов Chevron в Австралии заявили о начале забастовки c 7 сентября. Это может обеспечить перебои с поставками газа и поддержать цены. На долю этих предприятий приходится более 5% мировых мощностей по производству СПГ. Сложности в Австралии — позитивны для НОВАТЭКа и Газпрома, ведь именно сейчас, когда почти на 100% заполнены европейские ПХГ, был риск сильного падения цен вплоть до начала холодов. Но теперь этот риск падения цен на газ снижается.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20230829/841593868.html