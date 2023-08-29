Торговая неделя на российском рынке началась с уверенного роста. В понедельник индекс МосБиржи прибавил 1,6% и поднялся выше 3200 п. Закрытие проходило на максимуме сессии, что является позитивным сигналом, указывающим на высокую вероятность незавершенности этой волны роста. В составе индекса МосБиржи не было бумаг, показавших сильное снижение. Из голубых фишек высокий спрос отмечается в Норникеле, Сбербанке, НЛМК и Мосбирже.

Акции ОАК в понедельник выросли на 43%, бумаги Яковлева (ранее ИРУКТ) прибавили 20%. Обе акции попали в топ-5 по обороту. Взлет котировок спровоцировали сообщения СМИ о том, что из ФНБ до 2030 г. может быть выделено 650 млрд руб. на поддержку авиаотрасли. Масштаб роста бумаг явно избыточен и во многом является элементом спекуляций. Значимость потенциального выделения средств для капитализации эмитентов может быть невысокой. К тому же никаких дивидендов в ближайшем будущем ждать не приходится.

На рынке акций США в понедельник продолжился умеренный подъем, начавшийся в прошлую пятницу. Индекс S&P 500 прибавил 0,6%. Все отраслевые индексы росли синхронно и закрывались на положительной территории. Локальную поддержку рынку оказывает постепенное снижение доходностей по длинным US Treasuries.

Цены на газ в Европе снова резко подскочили и вернулись выше $400 за тыс. куб м. Профсоюзы сотрудников СПГ-заводов Chevron в Австралии заявили о начале забастовки c 7 сентября. Это может обеспечить перебои с поставками газа и поддержать цены. На долю этих предприятий приходится более 5% мировых мощностей по производству СПГ. Сложности в Австралии — позитивны для НОВАТЭКа и Газпрома, ведь именно сейчас, когда почти на 100% заполнены европейские ПХГ, был риск сильного падения цен вплоть до начала холодов. Но теперь этот риск падения цен на газ снижается.