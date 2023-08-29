Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как позитивные. Так, в Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 1,5%, а лидером выступает рынок Китая. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого роста в понедельник, сегодня с утра подтягиваются на 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent в начале дня теряет 0,1%, торгуясь в районе 83,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках сегодня выделим публикацию статистики по индексу потребительского доверия и числу вакансий, открытых на рынке труда США.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 1,3%, поднявшись до 3 199 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в наших акциях может сохраниться, чему способствует внешний фон. В результате, индекс Мосбиржи уже на старте торгов попытается преодолеть сопротивление на уровне 3 200 пунктов и переписать локальные максимумы, установленные в первой половине августа в районе 3 220 пунктов. При этом нельзя исключать активизации покупок во второй половине дня — часть инвесторов может воспользоваться данным ростом и перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в российских акциях на привлекательных уровнях.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,3%, торгуясь в районе 95,5, 103,5 и 13,1 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля повторить вчерашний сценарий с отыгрышем утренних потерь. При этом национальная валюта в ходе сессии также может перейти к укреплению на фоне стабильной ситуации на рынке энергоносителей. Однако в связи с прохождением пика налоговых выплат и, соответственно, снижением поддержки рубля со стороны экспортеров, национальной валюте может не хватить сил для существенного подъема.