МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь) -24,4 -24,3
10:40 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
13:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь) -1,7% -1,4%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (август) 117 116
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июль) 9,582 млн 9,793 млн
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -2,418 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    
  RUB Полюс — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П20023    
  RUB Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023    
  RUB Самолет — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB Сегежа Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (итоги работы группы в 1П2023, ход выполнения бюджета и инвестпрограммы в 2023)    