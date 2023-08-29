События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 августа
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь)
|-24,4
|-24,3
|10:40
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|13:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июнь)
|-1,7%
|-1,4%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (август)
|117
|116
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июль)
|9,582 млн
|9,793 млн
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-2,418 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
|RUB
|Полюс — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П20023
|RUB
|Globaltrans — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2023
|RUB
|Самолет — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|Сегежа Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (итоги работы группы в 1П2023, ход выполнения бюджета и инвестпрограммы в 2023)
https://1prime.ru/experts/20230829/841594000.html