МОСКВА, 29 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль) -7,7% -7,7%
4:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2023) 1,8% 1%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,3% 2,5%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 2,1% 2,6%
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 4,1%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 6,2% 6%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,3%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август) 324 тыс 195 тыс
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 2% 2,4%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2023) 4,1% 2,2%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (июль) -88,83 млн долл -89,94 млн долл
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) 0,3%  
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль) 0,3% -0,1%
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -6,135 млн барр -2,921 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -3,133 млн барр -2,44 млн барр
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июль) 10% 9,3% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июль) 3,1% 3,2% (прогноз)
  RUB Россети Ленэнерго — СД (отчет о выполнении КПЭ /ключевых показателей эффективности/ гендиректора компании)    