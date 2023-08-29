События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 августа
МОСКВА, 29 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|-7,7%
|-7,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2023)
|1,8%
|1%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,3%
|2,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|2,1%
|2,6%
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|4,1%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|6,2%
|6%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,3%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (август)
|324 тыс
|195 тыс
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|2%
|2,4%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|4,1%
|2,2%
|15:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (июль)
|-88,83 млн долл
|-89,94 млн долл
|15:30
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
|0,3%
|-0,1%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-6,135 млн барр
|-2,921 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-3,133 млн барр
|-2,44 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|10%
|9,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Уровень безработицы (июль)
|3,1%
|3,2% (прогноз)
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (отчет о выполнении КПЭ /ключевых показателей эффективности/ гендиректора компании)
https://1prime.ru/experts/20230829/841602086.html