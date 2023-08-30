МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 2,4% -1,4%
4:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2023) 2,4% 1,1%
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры    
4:30 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 51,1  
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49,3 49,5
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август) 51,5 51,1
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) -3,8% -3,9%
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) -0,2% -0,3%
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) -0,8% 0,3%
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль) 0,9% 0,3%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,1% 0,7%
9:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 0,8% 0,9%
9:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 0,1% 0,5%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0% 0,7%
10:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
10:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
10:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (август) -4 тыс 10 тыс
10:55 EUR Германия — Уровень безработицы (август) 5,6% 5,6%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,5% 5,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) -0,1% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 5,3% 5,1%
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (июль) 6,4% 6,4%
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 4,1% 4,2%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 230 тыс 235 тыс
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль) 3% 3,3%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль) 0,2% 0,2%
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (июль) 0,5% 0,6%
15:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2023) -6,2 млрд канад. долл -10,6 млрд канад. долл
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август) 42,8 44
19:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
20:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.08) 579,5 млрд долл (на 18.08)  
17:57 RUB ВВП (месячный) (г/г) (июль) 5,3% 4,5% (прогноз)
  RUB Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023    
  RUB Мать и дитя — ВОСА по вопросу редомициляции (перевод компании из Кипра в Специальный административный район /SAP/ остров Октябрьский Калининградской обл. РФ и ее регистрации в нем, доступ ГДР компании к торгам на Лондонской бирже приостановлен 22.06.2023)    