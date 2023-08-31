Вот и все: он снова сдает позиции
Рубль в среду завершил торги снижением на фоне отсутствия поддержки от экспортеров после уплаты ими налогов. По итогам дня доллар США прибавил к рублю 0,8%, до 96,22 руб., евро — 1,59%, до 105,28 руб., юань — 0,58%, до 13,17 руб.
Ослабление рубля к доллару сдерживал рост цен на нефть и общее ослабление доллара после выхода данных по экономике США. Пересмотренные данные показали замедление роста ВВП США во 2-м квартале до 2,1% с 2,4%, что усилило ожидания скорого завершения ФРС повышения ставок. По данным CME Group, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась до 11,5% с 14,00%, в ноябре — до 41,6% с 42,2%.
Цены на нефть марки Brent выросли на 0,44%, до $85,91 за баррель. Росту котировок способствовали ослабление доллара, ураган в Мексиканском заливе и сокращение запасов в США.
Доллар ослаб после пересмотра данных по ВВП США. Нефтетрейдеры опасались урагана "Идалия" в Мексиканском заливе, на долю которого приходится 15% добычи нефти и 5% газа в США.
По данным Минэнерго США, запасы нефти снизились на 10,6 млн баррелей, запасы бензина — на 0,2 млн, а дистиллятов выросли на 1,2 млн баррелей. Добыча сохранилась на уровне 12,8 млн баррелей в сутки.
В четверг, 31 августа, на торгах в Азии цены на нефть скорректировались на 0,8% на слабых данных по экономике Китая. Однако снижение запасов в США и планы пополнения стратегического резерва ограничивают падение. Таким образом, замедление экономики США и сокращение запасов поддержали рубль, а снижение притока валюты от экспортеров и решение о снижении экспорта нефти оказывали давление на него.
Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Повышение ключевой ставки до 12% годовых и договоренность властей с экспортерами оказали временный эффект на валютный рынок. Без дополнительных мер со стороны ЦБ рубль продолжит сдавать позиции по всем фронтам. Если будет пройден уровень 98,30 руб. к 5 сентября, то буду ждать курс доллара на 105 руб. к 11 сентября. Следим за защитой зоны 98,00-98,30 руб. и действиями ЦБ России.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, до 3212,68 п., тогда как долларовый индекс РТС снизился на 0,75%, до 1052,06 п. Рост индекса IMOEX замедлился около вершины 3225 от 14 августа. Учитывая, что давление на рубль усиливается, и он обновляет минимум, то нужно быть готовым к обновлению максимума на 3280 — 3290.
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