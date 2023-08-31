События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 августа
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|2,4%
|-2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2023)
|3,7%
|2,8% (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры
|4:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51,1
|51,3 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49,3
|49,7 (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август)
|51,5
|51 (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|-3,8%
|-3,9%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м)
|-0,2%
|-0,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|-0,8%
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль)
|0,9%
|0,3%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,1%
|0,7%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|0,8%
|0,9%
|9:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|0,1%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0%
|0,7%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|10:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|10:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (август)
|-4 тыс
|10 тыс
|10:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (август)
|5,6%
|5,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,5%
|5,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|-0,1%
|-0,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|5,3%
|5,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (июль)
|6,4%
|6,4%
|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|4,1%
|4,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|230 тыс
|235 тыс
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
|3%
|3,3%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
|0,2%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (июль)
|0,5%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2023)
|-6,2 млрд канад. долл
|-10,6 млрд канад. долл
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (август)
|42,8
|44
|19:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 25.08)
|579,5 млрд долл (на 18.08)
|17:57
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г) (июль)
|5,3%
|4,5% (прогноз)
|RUB
|Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2023
|RUB
|Мать и дитя — ВОСА по вопросу редомициляции (перевод компании из Кипра в Специальный административный район /SAP/ остров Октябрьский Калининградской обл. РФ и ее регистрации в нем, доступ ГДР компании к торгам на Лондонской бирже приостановлен 22.06.2023)
https://1prime.ru/experts/20230831/841618391.html