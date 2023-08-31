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Мать и дитя — ВОСА по вопросу редомициляции (перевод компании из Кипра в Специальный административный район /SAP/ остров Октябрьский Калининградской обл. РФ и ее регистрации в нем, доступ ГДР компании к торгам на Лондонской бирже приостановлен 22.06.2023)