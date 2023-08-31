Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряю в пределах 0,6%. Исключение составляет рынок Японии, прибавляющий 0,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного подъема в среду, сегодня утром прибавляют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше 85 долларов за баррель, подтягиваясь на 0,1%. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, отметим публикацию данных по инфляции в Европе, а также по расходам на личное потребление в США. Также участники торгов обратят внимание на статистику по заявкам на пособие по безработице в Штатах.

По итогам среды индекс Мосбиржи прибавил символические 0,04%, закончив сессию в районе 3 213 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем продолжения консолидации российского рынка над отметкой 3 200 пунктов, которая в текущий момент выступает ближайшей поддержкой. Вчера индекс Мосбиржи протестировал эту отметку сверху, после чего смог отыграть потери. Сегодня возможна попытка очередного пробоя данной отметки, однако пока не видно поводов для существенного направленного движения нашего рынка. Отметим, что, если индексу Мосбиржи удастся удержать позиции над этой поддержкой, будет создан плацдарм для дальнейшего роста с ближайшей целью в районе 3 400 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют порядка 0,1%, поднявшись до 96,3 и 13,18 рубля соответственно, евро, напротив, теряет 0,1%, торгуясь в районе 105,2 рубля. В ходе сессии, на фоне стабильной ситуации на рынке энергоносителей и удержании ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций в диапазоне 85 — 90 долларов за баррель, ожидаем попыток рубля перейти к отыгрышу вчерашних потерь. Так, на наш взгляд, пара доллар/рубль в ходе торгов может вновь уйти ниже 96 рублей.