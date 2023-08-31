В шаге от максимума
Индекс МосБиржи в среду показал нейтральный результат. Большую часть времени он консолидировался в районе 3200-3220 п. Лучше остальных выглядели акции сектора электроэнергетики. В целом фон остается положительным и располагает к росту. В первую очередь это касается экспортеров и сырьевиков. Курс USD/RUB поднялся выше 96, что в целом положительно для рублевой цены акций. В это же время нефть остается на высоких уровнях и имеет шансы продолжить подъем. Недельная инфляция составила всего 0,03%, что также позитивно для акций и облигаций.
Август завершается подъем на 4% по индексу МосБиржи. Это уже 8 месяц роста подряд, что является самой продолжительной серией в истории российского рынка. Такому подъему во многом помог фактор девальвации рубля, которая продолжается с осени 2022 г. Несмотря на кажущуюся перегретость нашего рынка, пространство для подъема еще остается. Отыграно менее 60% от той волны распродаж, которая была с исторических максимумов 2021 г.
Цены на нефть постепенно восстанавливаются. Фьючерсы Brent в среду выросли и приблизились к $86 за баррель. Статистика от EIA подтвердила резкое падение запасов в США, о котором днем ранее сообщал API. Аналитики также ожидают, что Саудовская Аравия расширит действующие добровольные сокращения добычи на октябрь, ограничивая мировые поставки.
Индекс S&P 500 растет четыре сессии подряд. В среду он прибавил еще 0,4% и поднялся выше 4500 п. Локомотивом по восстановлению остается технологический сектор.
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