МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2023) 11% 5,4%
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -2,8% -1%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (август) 49,2 49,4
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 47,8 48,8
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 44,5 45,9
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 45,1 46,4
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 38,8 39,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 42,7 43,7
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август) 4,4% 4,4%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август) 0,4% 0,3%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август) 187 тыс 170 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (август) 62,6% 62,6%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август) 172 тыс 150 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (август) 3,5% 3,5%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (июнь) 0,3% -0,2%
15:30 CAD Канада — ВВП (г/г) (2кв2023) 2,2%  
15:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 0,8% 0,3%
15:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2023) 3,1% 1,2%
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 49 47
17:00 USD США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август) 44,4 46,2
17:00 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август) 46,4 47
17:00 USD США — Индекс цен в производственном секторе от ISM (август) 42,6 43,5
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 512  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 632  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 59,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 234,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 101,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 13,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -133,5 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -63,8 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -95,3 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -3,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 158,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (август) 52,1  
  RUB Мосэнерго — СД (отчет об устойчивом развитии за 2022, вопрос об определении приоритетных направлений деятельности, утверждение общей структуры ПАО)    
  RUB Аэрофлот — СД (вопрос реализации стратегии группы и о реализации программы цифровой трансформации)    