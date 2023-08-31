События в сфере макроэкономики и бизнеса 1 сентября
МОСКВА, 31 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объем капиталовложений (г/г) (2кв2023)
|11%
|5,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-2,8%
|-1%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (август)
|49,2
|49,4
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|47,8
|48,8
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|44,5
|45,9
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|45,1
|46,4
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|38,8
|39,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|42,7
|43,7
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (август)
|4,4%
|4,4%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (август)
|0,4%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (август)
|187 тыс
|170 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (август)
|62,6%
|62,6%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (август)
|172 тыс
|150 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (август)
|3,5%
|3,5%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (июнь)
|0,3%
|-0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г) (2кв2023)
|2,2%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|0,8%
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2023)
|3,1%
|1,2%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|49
|47
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август)
|44,4
|46,2
|17:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август)
|46,4
|47
|17:00
|USD
|США — Индекс цен в производственном секторе от ISM (август)
|42,6
|43,5
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|512
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|632
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|59,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|234,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|101,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|13,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-133,5 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-63,8 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-95,3 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-3,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|158,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (август)
|52,1
|RUB
|Мосэнерго — СД (отчет об устойчивом развитии за 2022, вопрос об определении приоритетных направлений деятельности, утверждение общей структуры ПАО)
|RUB
|Аэрофлот — СД (вопрос реализации стратегии группы и о реализации программы цифровой трансформации)
https://1prime.ru/experts/20230831/841627829.html