В четверг, 31 августа, рубль немного подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль поднялась на 0,20% до 96,02 руб., а евро/рубль выросла на 1,14% до 104,08 руб. Торги по юаню закрылись на отметке 13,17 руб. Росту котировок способствовали подорожавшая нефть и ослабление евро на глобальном валютном рынке. За август доллар укрепился на 4,83%, евро — на 3,26%, юань — на 2,83%.

Данные по расходам и доходам американцев усилили ожидания скорого завершения ФРС цикла повышения ставок. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания PCE Core вырос в июле до 4,2% в годовом выражении. В пятницу ожидается публикация важных данных по рынку труда США за август.

Торги по нефти завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 1, 04%, до $86,80. За месяц цена повысилась на 1, 76%, за три месяца — на 21,72%. Рост котировок был вызван комментариями зампреда правительства РФ Александра Новака. Он заявил, что Россия договорилась с ОПЕК+ о снижении добычи и объявит новые параметры на следующей неделе. Ожидается, что Россия сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в августе и на 300 тыс. — в сентябре. Саудовская Аравия, вероятно, продлит добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки на третий месяц подряд в октябре.

В пятницу, 1 сентября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $87,02. Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Несмотря на укрепление рубля в конце месяца, в целом его динамика в августе была негативной на фоне геополитической напряженности и сохраняющегося дисбаланса между спросом и предложением. На сентябрь сохраняются риски ослабления рубля. По-прежнему ожидаю в паре доллар/рубль продвижения к зоне 97-98 руб. Сегодняшние данные по занятости в США в августе будут важны для направления дальнейшего движения доллара и цен на нефть. Восстановление рубля будет зависеть от перспектив денежно-кредитной политики ФРС и ЦБ России, а также динамики цен на нефть.

Нефть дорожает три месяца подряд, оставаясь торговаться в широком диапазоне $70,00 — $87,50. Цена находится у верхней границы диапазона, который формируется с декабря 2022 года (265 календарных дней). В пятницу выйдут важные данные из США — индекс ISM обрабатывающей промышленности, отчет по занятости и уровень безработицы, которые могут повлиять на котировки Brent. С вероятностью более 80%, зона сопротивления $87,50-89,00 будет пробита покупателями. Ждем выход американской статистики.