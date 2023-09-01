У китайской экономики открылось второе дыхание
В конце июля Политбюро Китая обнародовало стратегию экономического стимулирования. Больше месяца ведомства и регуляторы разрабатывали конкретные шаги. Перечислим наиболее важные нововведения.
- Крупнейшие города объявили о мерах стимулирований жилищного рынка. 29 августа один из пяти крупнейших (Tier-1) городов Китая Гуанчжоу объявил о снятии обременения прошлых ипотек для учета покупки "единственного" на семью жилья. Ранее семьи без жилья, но с ипотечной историей, должны были внести первоначальный взнос от 40 процентов (если ипотека была в других провинциях) до 70 процентов (если ипотека была в Гуанчжоу) от стоимости жилья. Теперь уровень первоначального взноса для них будет снижен до 30 процентов, а процентная ставка снизится с 4,8 процентов до 4,2 процентов. В течение недели аналогичные меры объявили и другие крупнейшие города, в том числе Пекин и Шанхай.
- 31 августа Центральный Банк Китая разрешил рефинансировать текущую ипотеку. Это дает банкам и домохозяйствам большую гибкость в реализации объявленного Политбюро снижения ставок по существующим ипотечным кредитам. На сегодняшний день разница между ставками существующей ипотеки (до 6 процентов) и новой ипотеки (около 4,5 процентов) составляет от 0,8 до 1,5 процентных пунктов. По нашим оценкам, это позволит помочь домохозяйствам с ипотекой в размере 1 миллион юаней сэкономить от 5000 до 10 000 юаней в году. Это существенная сумма при среднем доходе населения около 120 000 юаней.
- Появились различные программы субсидирования покупки электромобилей, потребительской техники, туристических услуг. Увеличился размер налогового вычета за обучение детей и уход за пожилыми людьми.
Геополитический фон также умеренно улучшился. Четырёхдневный визит министра торговли США Джина Раймондо в Китай завершился относительно обнадеживающими заявлениями с обеих сторон и созданием рабочих групп по партнерству.
На этом фоне можно выделить следующие интересные для инвесторов сектора:
- Потребление услуг. В первую очередь, это сферы, которые восстанавливаются после коронавируса: туризм, казино, рестораны. Мы видим крайне положительную операционную статистику за период летных каникул в июле-августе, что поможет финансовым показателям компаний в третьем квартале.
- Дискреционные (второстепенные) потребительские товары, в частности электромобили. Несмотря на сезонное замедление в июле-августе и многочисленные скидки от производителей, быстрорастущий сектор электромобилей остается нашим любимым с начала года. За первые восемь месяцев 2023 года объем продажи в секторе вырос более чем на 40 процентов. За первое полугодие 2023 года уровень проникновения электромобилей среди новых продаж составил 28 процентов, и мы ожидаем, что в 2025 году данный показатель достигнет 50 процентов. Однако в секторе электромобилей важно правильный stock selection, так как в этой молодой индустрии есть разные по качеству бизнеса компании.
- ИТ и новые формы ритейла. Практически все онлайн-платформы продемонстрировали хорошую отчетность во втором квартале 2023 года, отчасти благодаря успешным распродажам 618 (18 июня) по всей индустрии. В третьем квартале ожидается некоторое замедление из-за сезонности и высокой базы в 2022 году. Мы предпочитаем быстрорастущие компании "нового" ИТ: платформы коротких видео, доставки продуктов, облачных технологий.
- Недвижимость. Мы рекомендуем присмотреться к качественным частным девелоперам, имеющим не только больший апсайд по сравнению с государственными компаниями, но и большим финансовым буфером по сравнению с высокорискованными именами.
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