МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российская валюта на неделе продолжила плавно сдавать позиции после резкого укрепления в середине августа. Однако психологический рубеж в 100 рублей за доллар пока остается за рублем.

При этом диапазон курсовых колебаний еще более сузился. Так, на Мосбирже доллар провел неделю в коридоре 95,09-96,74 рубля, евро: 102,83-105,6 рубля, юань: 13-13,31 рубля.

Курс рубля снижался на неделе на фоне сохранения недостатка, особенно недружественной валюты, на внутреннем рынке. Экспортеры не спешат заводить ее в Россию, предпочитая оставлять на зарубежных счетах для исключения инфраструктурных рисков и больших издержек процесса переводов. Таким образом, объемы дополнительных продаж валюты экспортерами в рамках договоренности с правительством, видимо, пока недостаточны, чтобы в полной мере переломить тренд на ослабление рубля. При этом вербальные интервенции вносят локальную волатильность в курсовую динамику.

В итоге, на российском валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 67 копеек до 96,09 рубля, юаня — на 21 копейку до 13,26 рубля, евро — на 1,13 рубля до 104,15 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю поднялась выше 8,5 тысяч против 8 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СЛЕГКА ОПЕРСЯ НА НАЛОГИ

Рубль начал неделю попытками стабилизации против основных валют. Последний день уплаты августовских налогов, пришедшийся на понедельник, поддержал курс российской валюты, поскольку экспортеры на пике налогового периода традиционно наращивают продажу инвалюты.

Кроме того, поддержка рублю могла прийти от снижения физического спроса на валюту, связанного с летними поездками за рубеж.

Однако пик налогового периода был пройден, и баланс на «тонком» рынке Московской биржи опять сместился в сторону преобладания спроса на инвалюту. В этой связи ЦБ РФ впервые за полтора месяца даже вышел во вторник с продажей юаней в рамках операции "валютный своп" на один день, продав за рубли 737 миллионов юаней за 9,621 миллиарда рублей. Однако при дневном обороте на торгах юанями «расчетами завтра» в более чем 100 миллиардов рублей это помогло ненадолго, и рубль продолжил сползать.

ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ДАЮТ СИГНАЛЫ РУБЛЮ

Завершение недели рубль провел в умеренном ослаблении. При этом игроки, обратили внимание на вербальные интервенции высокопоставленных чиновников в поддержку рубля, что проявилось в попытках сдержать ослабление рубля.

Так, в пятницу глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации и уже обсуждает это с ЦБ. Кроме того, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании, но допустила и ее сохранение на текущем уровне в 12% годовых.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших его заседаниях маловероятно, это может произойти, только если регулятор увидит устойчивое снижение темпов роста цен, добавила она. Наконец, глава регулятора заявила, что приток в банки наличной валюты сейчас выше спроса. Все это также поддержало курс рубля в пятницу.

Таким образом, по мере движения курса в направлении психологической отметки 100 рублей за доллар, финансовые власти дают вербальные сигналы в пользу возможной стабилизации курса ниже него, однако для этого необходимы меры по насыщению внутреннего рынка иностранной валютой.