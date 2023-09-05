Новая неделя — новый рекорд
Индекс МосБиржи в очередной раз начал неделю с роста. В понедельник он прибавил 1,3% и обновил годовые максимумы. Котировки дошли до 3270 п. Ближайшим ориентиром выступает область 3300-3330 п. Все акции индекса МосБиржи вчера закрывались в плюсе. Повышенный спрос и торговая активность также наблюдались во втором и третьем эшелонах. Так, в топ-5 по оборотам попали НКХП и Русагро. Отмечаются множественные импульсы в низколиквидных бумагах без каких-либо новостей.
Курс доллара подобрался к 97, юань — снова выше 13,3. Развернуть рубль пока не помогают ни договоренности с экспортерами по продаже экспортной выручки, ни повышение ключевой ставки, ни рост цен на нефть. Среднесрочно ожидаем пару USD/RUB ниже текущих отметок, но локально предложения валюты пока все еще не хватает, чтобы стабилизировать курс.
Минфин сегодня опубликует отчет по нефтегазовым доходам в августе. Он также должен был бы указать сумму валютных операций по бюджетному правилу, однако покупка юаней до конца этого года в любом случае приостановлена. ЦБ просто продолжит продавать валюту на сумму 2,3 млрд руб. ежедневно в рамках зеркалирования накопленных ранее операций ФНБ.
На мировых фондовых площадках в понедельник было относительно спокойно. В США был выходной день. Европейские фондовые площадки показали нейтральную динамику. Цены на нефть Brent остаются чуть выше $88 за баррель.
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