В понедельник, 4 сентября, рубль начал торги с ослабления на фоне отсутствия существенной поддержки и выходного дня в США. По итогам дня пара доллар/рубль повысилась на 0,81%, до 96,87 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 104,68 руб., юань/рубль — на 0,27%, до 13,30 руб.

Несмотря на слабый рост нефтяных котировок, утренние торги на Мосбирже открылись повышением по рублевым парам. Инвесторы продолжают оценивать недавние заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова на прошлой неделе в рамках конференции Банка России.

Эльвира Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки из-за сохраняющихся высоких темпов кредитования и проинфляционных факторов. Антон Силуанов отметил расхождение позиций Минфина и ЦБ по вопросам валютного регулирования. Минфин выступает за более жесткий контроль, тогда как ЦБ занимает более либеральную позицию. Набиуллина подчеркнула, что ограничения валютного контроля не должны создавать проблем для бизнеса. По ее мнению, с оттоком капитала следует бороться другими инструментами, в частности ключевой ставкой.

Торги по нефти завершились в небольшом плюсе. Баррель Brent подорожал на 0,16%, до $88,95. В ходе европейских торгов цена повышалась до $89,18. Инвесторы положительно оценили данные по рынку труда США, указывающие на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Также они обратили внимание на рост индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе до 47,6% с 46,4% в июле. Сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе также поддерживает активность покупателей.

В понедельник из-за выходного дня в США активность трейдеров на всех площадках была низкой. В Штатах биржи были закрыты по случаю Дня памяти.

Во вторник, 5 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Баррель Brent стоит $88,88. Вероятность пробоя ключевого сопротивления $89 превышает 80%. Есть уверенность, что до конца недели покупатели сорвут защитные стопы по коротким позициям, которые станут топливом для ралли до $91. Если неделя закроется выше сопротивления, ожидаем восстановление до $100. Из-за роста цен на нефть ослабление рубля будет сдержанным до заседания ЦБ РФ 15 сентября. Его дальнейшая динамика будет зависеть от новостей об инфляции и мерах регулятора с Минфином.

Сегодня торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Курс доллара вырос до 97,32 руб. Склоняюсь к продолжению роста курса доллара до зоны 98,00-98,30 руб. Рассматриваю это как коррекцию к нисходящему тренду с 101,75 до 92,55 руб. Если регуляторами не будут предприняты меры по стабилизации курса, то в рамках тренда пара доллар/рубль ускорится до 106 руб. Не забываем, что рубль ослабляется к доллару и другим валютам с июня 2022 года. Бычий тренд сохраняется, его слома пока не было. Ослабление рубля не угрожает финансовой стабильности, но подстегивает инфляцию.